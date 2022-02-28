Лидеры Евросоюза могут обсудить возможность членства Украины на неформальном саммите в марте, - Reuters

CentralAsia (CA) - Лидеры Европейского союза могут обсудить возможность членства Украины на неформальном саммите в марте, пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕС, добавив, что этот вопрос важен для Украины в переговорах с Россией о прекращении конфликта.

«Я думаю, что одна из причин, по которой это важно для (украинского) президента (Владимира) Зеленского, также потенциально кроется в некоторых дискуссиях с Россией о выходе», — сказал чиновник, имея в виду переговоры по прекращению конфликта. Но он предупредил, что процесс еще не начат.

«Что касается заявки (Украины на членство в ЕС), я думаю, важно не забегать вперед. Очевидно, что он еще не получен, но весь этот вопрос о ситуации на Украине очень сильно беспокоит лидеров», — сказал чиновник, попросивший не называть его имени.

Председатель лидеров ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся в понедельник вечером в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем для переговоров.

«Поэтому я уверен, что это всплывет в ходе этих дискуссий. И, конечно же, у нас совсем скоро, 10 и 11 марта, состоится неформальное заседание Европейского совета, и я полагаю, что украинская тема будет фигурировать в какой-то момент в этих обсуждениях», — сказал чиновник ЕС.

По его словам, Украина имеет соглашение об ассоциации с блоком из 27 стран, но хочет стать его полноправным членом, против чего выступает Россия. Членство Украины до сих пор не обсуждалось, чтобы не вызвать раздражение Москвы, но российское вторжение в Украину изменило ситуацию, сказал он.

Премьер-министр Словении Янез Янша в понедельник выразил «полную поддержку» ускорению процедуры членства Украины в ЕС, а премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что необходимо дать четкий сигнал о том, что Украина приветствуется, сообщило информационное агентство CTK.