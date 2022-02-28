Визит Лаврова в Женеву отменили из-за запрета стран ЕС на пролет его борта

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессию Совета ООН по правам человека и Конференцию по разоружению отменили из-за запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда европейских стран, сообщается в Twitter постпредства России в Женеве.

«Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентных ограничений на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции», — говорится в сообщении.

Визит Лаврова был запланирован на 1 марта. Утром во вторник он должен был выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ООН не сможет обеспечить визит российской делегации в Женеву. По ее словам, в организации отметили, что участникам заседания нужно «оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции».

Захарова назвала эти требования чушью и заявила, что ООН и ее генсек обязаны обеспечить прибытие делегаций в штаб-квартиру в Женеве. «Иначе мы получаем не секретариат ООН и генсека, а приемную Вашингтона и ее секретаря», — сказала она.

Европейские страны стали закрывать для российских самолетов свое воздушное пространство после того, как Россия начала военную операцию на Украине. Одними из первых об этой мере объявили Польша, Чехия, Болгария, Эстония и Латвия. Позже к ним присоединились более десяти государств. 27 февраля Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов.

Россия ответила зеркально. С 28 февраля над страной запрещено летать самолетам из 36 государств. Они могут использовать воздушное пространство России только после получения специального разрешения Росавиации или МИД.