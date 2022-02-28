Путин подписал указ об ответе на санкции США и примкнувших к ним государств

- Азия и мир, политика
- 21:49, 28 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Об этом пишет РБК.
- В соответствии с указом, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022.
- Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком.
- Путин запретил российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.
- Резидентам России запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.