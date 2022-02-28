Путин подписал указ об ответе на санкции США и примкнувших к ним государств

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Об этом пишет РБК.

- В соответствии с указом, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022.

- Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком.

- Путин запретил российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.

- Резидентам России запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.