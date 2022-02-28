Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Фото
- Азия и мир, политика
- 22:08, 28 февраля 2022
- Просмотров: 7254
CentralAsia (CA) -
Президент Украина Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
«Только президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ - заявку на членство Украины в Европейском Союзе», - написал Сибига в Facebook.
Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
«Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!», - добавил Сибига.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.