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Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Фото

CentralAsia (CA) -  

Президент Украина Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

«Только президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ - заявку на членство Украины в Европейском Союзе», - написал Сибига в Facebook.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!», - добавил Сибига.

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