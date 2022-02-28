Переговоры делегаций России и Украины завершились

- Азия и мир, политика
- 22:36, 28 февраля 2022
- Просмотров: 20130 Кыргызча
|Предыстория: В Гомеле начались российско-украинские переговоры
CentralAsia (CA) - Первый раунд переговоров Украины и России завершился. Переговоры продолжались около 6 часов.
После завершения переговоров советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что российская и украинская делегации поедут в свои столицы для консультаций перед новым раундом переговоров.
«Российская и украинская делегации сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения», — сказал Подоляк.
В ходе второго раунда переговоров РФ и Украины намеченные темы получат конкретную практику развития, сообщил украинский представитель.
По словам Подоляка, основной целью переговоров сегодня было обсуждение прекращения огня в Украине.
Помощник президента России Владимир Мединский, который участвовал в переговорах с украинской стороной сообщил, что следующий раунд пройдет в ближайшие дни.
По словам Мединского, выступившего перед журналистами, следующие переговоры могут пройти на польско-белорусской границе.
Он не стал рассказывать подробности, ограничившись фразой о том, что стороны прошли по всей повестке и нашли некоторые точки, «по которым можно прогнозировать общие позиции».