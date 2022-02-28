Переговоры делегаций России и Украины завершились

CentralAsia (CA) - Первый раунд переговоров Украины и России завершился. Переговоры продолжались около 6 часов.

После завершения переговоров советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что российская и украинская делегации поедут в свои столицы для консультаций перед новым раундом переговоров.

«Российская и украинская делегации сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения», — сказал Подоляк.

В ходе второго раунда переговоров РФ и Украины намеченные темы получат конкретную практику развития, сообщил украинский представитель.

По словам Подоляка, основной целью переговоров сегодня было обсуждение прекращения огня в Украине.

Помощник президента России Владимир Мединский, который участвовал в переговорах с украинской стороной сообщил, что следующий раунд пройдет в ближайшие дни.

По словам Мединского, выступившего перед журналистами, следующие переговоры могут пройти на польско-белорусской границе.

Он не стал рассказывать подробности, ограничившись фразой о том, что стороны прошли по всей повестке и нашли некоторые точки, «по которым можно прогнозировать общие позиции».