Путин согласился прекратить удары по гражданскому населению Украины, - Елисейский дворец

- Азия и мир, политика
- 23:25, 28 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин согласился на соблюдение некоторых договоренностей, в частности - прекращение всех ударов и нападений на гражданских и места проживания, и сохранение всей гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Елисейский дворец.
Отмечается, что президент Франции повторил просьбу международного сообщества прекратить наступление России на Украину и подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня.
«В начале переговоров между российской и украинской делегациями президент республики попросил, чтобы на местах было соблюдено следующее: прекращение всех ударов и нападений на гражданское население и места проживания; сохранение всей гражданской инфраструктуры; обеспечение безопасности главных дорог, в частности дороги южнее Киева. Президент Путин подтвердил свою готовность соблюдать эти три пункта», - говорится в коммюнике французского президента.
Макрон призвал к уважению международного гуманитарного права и защите гражданского населения, а также доставке помощи в соответствии с резолюцией, внесенной Францией в Совет Безопасности ООН.
Президент Франции предложил президенту России продолжить связь в ближайшие дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Президент Путин дал согласие, говорится в сообщении.