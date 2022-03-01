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FIFA и UEFA отстранили сборную и российские клубы от участия во всех турнирах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Международная федерация футбола (FIFA) и союз европейских футбольных ассоциация (UEFA) решили отстранить сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах, сообщается на сайте UEFA.

Таким образом, команда России не будет допущена до отборочных матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года, а московский «Спартак» не сыграет в матчах Лиги Европы.

«В соответствии с первоначальными решениями, принятыми Советом FIFA и Исполнительным комитетом UEFA, которые предусматривали принятие дополнительных мер, FIFA и UEFA сегодня совместно решили, что все российские команды, будь то национальные представительские команды или клубные команды, должны быть отстранены от участия как в соревнованиях FIFA, так и UEFA до дальнейшего уведомления.

Эти решения приняты сегодня Бюро Совета FIFA и Исполнительным комитетом UEFA, соответственно высшими органами, принимающими решения в обоих учреждениях по таким неотложным вопросам. Футбол здесь полностью объединен и полностью солидарен со всеми пострадавшими людьми на Украине»,— говорится в заявлении. Обе организации выразили надежду, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, и футбол снова станет вектором единства и мира между людьми.

Помимо прочего, UEFA расторгла спонсорский контракт с «Газпромом», передает Reuters.

Сборная России 24 марта должна была провести домашний стыковой матч ЧМ-2022 со сборной Польши. Однако польская сборная, как и потенциальные соперники в финальном стыковом матче — сборная Чехии и Швеции, отказались играть с российскими футболистами. «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы должен был встретиться с немецким клубом «РБ Лейпциг».

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