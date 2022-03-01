Прошла встреча Госдепа США с главами МИД стран Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 28 февраля принял участие в очередной министерской встрече стран Центральной Азии и США в формате «С5+1», сообщает МИД РУз.

В ходе мероприятия, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и США обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках «С5+1» и обменялись мнениями по региональной повестке.

Рассмотрены предложения по укреплению практического взаимодействия в сферах экономики, безопасности, борьбы с изменением климата, а также ситуации в Афганистане.

В своем выступлении министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов отметил наличие возможностей для активизации сотрудничества по линии «С5+1» посредством реализации программ по минимизации последствий климатических и экологических изменений, обеспечению «зеленого экономического роста» в регионе, координации усилий по борьбе с пандемией, наращиванию взаимной торговли, инвестиций и транспортных связей.