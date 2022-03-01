Прошла встреча Госдепа США с главами МИД стран Центральной Азии

- Узбекистан, политика
- 0:36, 01 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 28 февраля принял участие в очередной министерской встрече стран Центральной Азии и США в формате «С5+1», сообщает МИД РУз.
В ходе мероприятия, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и США обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках «С5+1» и обменялись мнениями по региональной повестке.
Рассмотрены предложения по укреплению практического взаимодействия в сферах экономики, безопасности, борьбы с изменением климата, а также ситуации в Афганистане.
В своем выступлении министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов отметил наличие возможностей для активизации сотрудничества по линии «С5+1» посредством реализации программ по минимизации последствий климатических и экологических изменений, обеспечению «зеленого экономического роста» в регионе, координации усилий по борьбе с пандемией, наращиванию взаимной торговли, инвестиций и транспортных связей.