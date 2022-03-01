В Ташкент из Украины через Польшу первым спецрейсом вернулись узбекские граждане

CentralAsia (UZ) - В понедельник вечером в ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова приземлился первый спецрейс авиакомпании «Uzbekistan Airways» из польского города Катовице, сообщает ИА «Дунё».

На родину через Польшу вернулось свыше 240 граждан Узбекистана, волею судеб оказавшихся в Украине, где в эти дни идут боевые действия. Среди пассажиров женщины, дети, студенты, сотрудники компаний, которые временно работали или учились в Киеве и других украинских регионах.

Спецсамолет оперативно направлен руководством Узбекистана для репатриации сограждан. В их возвращении на мирную землю Узбекистана приняли активное участие узбекские дипломаты в Украине и Польше, которые организовали переезд через украинско-польскую границу, в том числе и тем, кто по разным причинам потерял документы. С границы они были доставлены в аэропорт города Катовице, где для них были созданы условия для отдыха, предоставлены медобслуживание и горячее питание.

По информации посольства Узбекистана в Польше, сегодня в Катовице вылетел еще один спецрейс за узбекскими гражданами.