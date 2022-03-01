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Минобороны России заявило об авиаударах по 6 колоннам украинских войск
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил, сообщили в министерстве обороны России.

По данным российского военного ведомства с начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами поражены 1 тыс. 146 объектов военной инфраструктуры Украины.

Силы ЛНР за сутки продвинулись вперед на 3 км.

Силы ДНР продвинулись за сутки на 16 км, заняли село Заможное.

Среди уничтоженных объектов военной инфраструктуры: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций.

Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

Уничтожено 42 самолета и вертолета (в том числе на земле).

Сдались 110 украинских военнослужащих.

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