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Монголия продолжает подписание контракта с Россией по газопроводу «Союз/Восток», несмотря на возмущение Украины

CentralAsia (MNG) -  План проекта газопровода «Союз-Восток», который должен пройти из России в Китай через Монголию, 28 февраля подписали вице-премьер Монголии Амарсайхан Сайнбуян и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе онлайн-встречи.

Подписание может вызвать некоторые разногласия, учитывая продолжающиеся попытки многих стран загнать Россию в экономический угол с помощью санкций и бойкотов в ответ на российское вторжение в Украину. Например, Германия заморозила проект газопровода «Северный поток — 2» для доставки российского газа в Европу.

В конце января Монголия и «Газпром» подписали протокол о завершении технико-экономического обоснования строительства газопровода «Союз-Восток».

План проекта предусматривает согласование следующего этапа проекта, включая проектирование, инженерно-изыскательские работы и лицензирование российских субподрядчиков.

«Сегодня мы ратифицируем наш план работы на следующие три года, начиная с 2022 года», — заявил Миллер во время подписания. «Я рад сообщить вам, что мой заместитель очень много работал с вами, чтобы добиться одобрения этого предложения. Наша совместная рабочая группа тоже неплохо работает. Если мы будем продолжать работать в том же духе, наши усилия будут эффективными».

«Инженерно-геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания проекта газопровода будет выполнять опытный бизнес, работающий на проектах «Сила Сибири-1» и «2», — сказал Амарсайхан журналистам. «Многие исследователи приедут в нашу страну для работы. Поскольку контракт был подписан сегодня, исследования начнутся в марте и будут продолжаться в соответствии с планом».

Замечаний вице-премьера по поводу агрессии России в отношении Украины не поступало.

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