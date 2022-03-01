Elixir начинает программу бурения по добыче метана 2022 года в Монголии

CentralAsia (MNG) - Австралийская компания Elixir Energy начала свою буровую кампанию 2022 года с бурения разведочной скважины Tim-1S в Монголии, сообщила компания 28 февраля.

Эта скважина расположена к югу от угледобывающего района Таван-Толгой, в месте, где компания нанесла на карту потенциальное месторождение угля. Скважина нацелена на юрский и пермский угли и имеет запланированную общую глубину около 700 м.

Elixir разрабатывает проект по добыче метана из угольных пластов Номгон в Монголии. Tim-1S станет первой скважиной из запланированной на год программы из 24 скважин, для которой Elixir привлечет три буровые компании.

Ключевым направлением деятельности на 2022 год является расширенная программа опытно-промышленной эксплуатации двух скважин, начало бурения которой запланировано на середину года, с последующей программой закачки жидкости продолжительностью до шести месяцев.

«Подготовка к этому идет полным ходом, и в Монголию направляются различные товары с длительным сроком поставки», — сказал Эликсир. «Успешный пилотный проект подтвердит коммерческие потоки газа и облегчит запланированный проект компании по выработке газа в районе Номгон».

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