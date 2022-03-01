Первый электромобиль Монголии представлен Национальному олимпийскому комитету

CentralAsia (MNG) - Церемония представления электромобилей и автомобилей на солнечных батареях монгольского производства состоялась в минувшую субботу, 26 февраля.

Три года назад «Барс Моторс» впервые представила свой проект автомобиля «МОЗО», который успешно прошел испытания в суровых погодных условиях Монголии. На этот раз компания представила новый электромобиль под названием HERO.

В рамках своей социальной ответственности компания «Барс Моторс» подарила Национальному олимпийскому комитету Монголии ключ от первого электромобиля с идентификационным номером «0001».

Знаменосец национальной сборной на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине лыжник Б.Ачбадрах вывел на сцену автомобиль монгольского производства, представив его публике.

«Четырехместный» электромобиль может развивать скорость до 100 км/ч и проезжать на одном заряде до 300 км. Кроме того, он заряжается от бытовой сети 220 В за 8-9 часов или всего за 40 минут от сети межфазового напряжения 380 В.

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