Япония ввела санкции против 49 российских компаний, а также против Путина, Лаврова и Шойгу

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Японии обнародовало детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

Как пишет «РИА Новости», под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Их активы в Японии в случае выявления заморозят.

Кроме этого, экспортные санкции ввели в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорации Ростех и других.