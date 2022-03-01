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Япония ввела санкции против 49 российских компаний, а также против Путина, Лаврова и Шойгу

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных дел Японии обнародовало детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

Как пишет «РИА Новости», под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Их активы в Японии в случае выявления заморозят.

Кроме этого, экспортные санкции ввели в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорации Ростех и других.

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