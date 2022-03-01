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Как выглядит небо над Россией после введения запрета для 36 стран?

CentralAsia (CA) -  Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран мира.

Как говорится в сообщении Росавиации, это стало ответной мерой на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.

Данные flightradar24.com.

Список стран, в отношении которых введен запрет:

1. Австрия

2. Албания

3. Ангилья (заморская территория Британии)

4. Бельгия

5. Болгария

6. Британские Виргинские острова

7. Великобритания

8. Венгрия

9. Германия

10. Гибралтар

11. Греция

12. Дания + Гренландия + Фарерские острова + Территориальное море

13. Джерси (острова)

14. Ирландия

15. Исландия

16. Испания

17. Италия

18. Канада

19. Кипр

20. Латвия

21. Литва

22. Люксембург

23. Мальта

24. Нидерланды

25. Норвегия

26. Польша

27. Португалия

28. Румыния

29. Словакия

30. Словения

31. Финляндия

32. Франция

33. Хорватия

34. Чехия

35. Швеция

36. Эстония

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