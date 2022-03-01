Карты — Где ведутся военные действия на Украине и куда идет поток беженцев?
- Азия и мир, политика
- 8:59, 01 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - The New York Times опубликовал карту, куда с Украины идет поток беженцев.
Россия 24 февраля начала военную «спецоперацию» в Донбассе.
Также Институт изучения войны (США) опубликовал карту военных действий:
Ранее New York Times опубликовал такую карту военных действий на Украине по состоянию на 28 февраля.
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