Карты — Где ведутся военные действия на Украине и куда идет поток беженцев?

Азия и мир, политика

8:59, 01 марта 2022

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Иллюстративное фото // Пресс-служба Минобороны. CentralAsia (CA) - The New York Times опубликовал карту, куда с Украины идет поток беженцев. Россия 24 февраля начала военную «спецоперацию» в Донбассе. // The New York Times Также Институт изучения войны (США) опубликовал карту военных действий: // Институт изучения войны (США). Ранее New York Times опубликовал такую карту военных действий на Украине по состоянию на 28 февраля. // The New York Times За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia