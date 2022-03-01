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Карты — Где ведутся военные действия на Украине и куда идет поток беженцев?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Пресс-служба Минобороны.

CentralAsia (CA) -  The New York Times опубликовал карту, куда с Украины идет поток беженцев.

Россия 24 февраля начала военную «спецоперацию» в Донбассе.

// The New York Times

Также Институт изучения войны (США) опубликовал карту военных действий:

// Институт изучения войны (США).

Ранее New York Times опубликовал такую карту военных действий на Украине по состоянию на 28 февраля.

// The New York Times
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