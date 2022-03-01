Страны Евросоюза передают Украине 70 самолетов, - ВМС ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 9:04, 01 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Страны Евросоюза передают Украине 70 самолетов, сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.
«Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они могут базироваться на польских аэродромах из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задачи», - говорится в сообщении.
Так, следующие страны передают технику:
- Болгария («Миг-29») — 16 штук,
- Болгария («Су-25») — 14 штук,
- Польша («Миг-29») — 28 штук,
- Словакия («Миг-29») — 12 штук.
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