Страны Евросоюза передают Украине 70 самолетов, - ВМС ВС Украины

// ВМС ВС Украины.

CentralAsia (CA) - Страны Евросоюза передают Украине 70 самолетов, сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

«Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они могут базироваться на польских аэродромах из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задачи», - говорится в сообщении.

Так, следующие страны передают технику:

- Болгария («Миг-29») — 16 штук,

- Болгария («Су-25») — 14 штук,

- Польша («Миг-29») — 28 штук,

- Словакия («Миг-29») — 12 штук.