ЕС заморозил активы российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - Евросоюз заморозил активы более десятка известных российских олигархов.

Алишер Усманов, узбекский миллиардер, основатель USM Holding, владелец Mail.ru и Мегафона и их крупнейший акционер, входит в число российских олигархов в черном списке ЕС.

Санкции также касаются пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, соучредителя Альфа-банка Михаила Фридмана, владельца Volga Group Геннадия Тимченко, председателя Альфа-банка Петра Авена и «Северстали», основным акционером которой был Алексей Мордашов.

В черный список ЕС также включены работники российских государственных СМИ и провластные публицисты, в том числе Захар Прилепин, Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева и Тигран Кеосаян.

Санкции, которые вступают в силу немедленно, были объявлены после вторжения России в Украину.

Санкции США и ЕС уже привели к резкому обесцениванию российского рубля.

27 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Брюссель обсудит введение жестких санкций против российских олигархов. Он пообещал, что власти ЕС примут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и «пособники». Кроме того, ЕС намерен ограничить продажу таким лицам «золотых паспортов».

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс отмечала, что ее ведомство подготовило черный список российских олигархов, которых Лондон считает «связанными с властями России».