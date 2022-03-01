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За сутки в Монголии выявлено 305 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 305 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 465 тыс. 576.

Из новых случаев 139 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 166 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 648 находятся в легком, 1 тыс. 536 — в состоянии средней степени тяжести, 204 — в тяжелом и 31 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксировано 2 смерти от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тыс. 98.

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Коронавирус в Монголии
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