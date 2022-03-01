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В Киеве заявили о начале рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Фото

CentralAsia (CA) -  Заявка Украины на членство в Евросоюзе была успешно зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась. Об этом в своем Twitter сообщил представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов.

«Вручил подписанную президентом Украины [Владимиром] Зеленским заявку Украины на членство в Европейский Союз постоянному представителю ЕС главенствующей в совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась», — написал он.

Днем ранее, 28 февраля Зеленский подписал соответствующую заявку на вступление его страны в Евросоюз. «Украина как европейская страна, которая уважает ценности, заключенные в ч. 2 договора ЕС, имеет честь подать заявку на вступление в Евросоюз», — говорится в документе. Бумага адресована главам Евросовета, Европарламента, а также президенту Франции Эмманюэлю Макрону — президенту Франции, председательствующей в ЕС.

В тот же день 8 стран Евросоюза, включая Болгарию, Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию и Словению поддержали скорое вступление Украины в ЕС

После объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации, власти Украины ввели военное положение и объявили о мобилизации. 28 февраля Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины в ЕС.

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