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Автотранспорт дипмиссии Узбекистана в Украине получил повреждение от взрыва снаряда

CentralAsia (UZ) -  В соответствии с обращениями ряда СМИ, посольство Республики Узбекистан в Украине прокомментировало информацию относительно повреждения автотранспорта дипломатической миссии в городе Харькове.

По информации дипломатического представительства, в ходе решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РУз, припаркованный микроавтобус посольства Республики Узбекистан был поврежден шрапнелью (вид взрывчатого артиллерийского снаряда, предназначенный для поражения живой силы противника, и представляющий особый вид картечной гранаты - прим. ред.).

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента среди граждан Узбекистана и дипломатов посольства нет.

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