Автотранспорт дипмиссии Узбекистана в Украине получил повреждение от взрыва снаряда

- Узбекистан, общество
- 9:53, 01 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - В соответствии с обращениями ряда СМИ, посольство Республики Узбекистан в Украине прокомментировало информацию относительно повреждения автотранспорта дипломатической миссии в городе Харькове.
По информации дипломатического представительства, в ходе решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РУз, припаркованный микроавтобус посольства Республики Узбекистан был поврежден шрапнелью (вид взрывчатого артиллерийского снаряда, предназначенный для поражения живой силы противника, и представляющий особый вид картечной гранаты - прим. ред.).
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента среди граждан Узбекистана и дипломатов посольства нет.
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