Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев пока не получил желаемого результата, вопрос о переходе ко второму раунду переговоров украинские власти решат после возвращения делегации и анализа переговорного процесса. Видеозапись обращения украинского лидера была опубликована в Telegram-канале его офиса.

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить», - заявил Зеленский, говоря о переговорах с Россией, состоявшихся в Белоруссии. «Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили», - продолжил президент Украины. «Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», - сказал он.

Зеленский в очередной раз призвал страны Запада и международное сообщество в целом ввести в отношении России жесткие санкции.

Он также рассказал, что в понедельник подал заявку на вступление Украины в ЕС. «Мы ждали этого 30 лет, и я подписал заявку на вступление в ЕС. Заявка уже доставлена в Брюссель, и ждем подписания. Время настало!» - заявил президент Украины.