Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН

CentralAsia (CA) - Россию необходимо исключить из Совета безопасности ООН, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

По его словам, таким государствам необходимо закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты всего мира.

Кроме того, такое государство не должно получать «сотни миллиардов» за экспорт энергоресурсов, подчеркнул Зеленский.