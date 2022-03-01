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Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН

CentralAsia (CA) -  Россию необходимо исключить из Совета безопасности ООН, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

По его словам, таким государствам необходимо закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты всего мира.

Кроме того, такое государство не должно получать «сотни миллиардов» за экспорт энергоресурсов, подчеркнул Зеленский.

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