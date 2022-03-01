Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН
- Азия и мир, политика
- 10:04, 01 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Россию необходимо исключить из Совета безопасности ООН, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к нации.
По его словам, таким государствам необходимо закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты всего мира.
Кроме того, такое государство не должно получать «сотни миллиардов» за экспорт энергоресурсов, подчеркнул Зеленский.
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