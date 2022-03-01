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Рост экономики Монголии в текущем году ожидается на уровне на 5,1 процента, — ЦБ

CentralAsia (MNG) -  Согласно прогнозу на декабрь 2021 года, ожидается, что монгольская экономика вырастет на 5,1 процента в 2022 году, по данным МонголБанк (ЦБ Монголии).

МонголБанк прогнозировал рост экономики на 4,5 процента в 2021 году, но фактические показатели составили 1,4 процента. Объясняется, что непредсказуемые и внезапные «потрясения» внутренней и внешней среды вызвали отклонение предположений от реальности. Например, размах и продолжительность политики Китая привели к перебоям в экспорте, росту транспортных расходов и росту инфляции.

Эпидемическая ситуация осложняется распространением новых штаммов коронавирусной инфекции и увеличением темпов распространения инфекции.

Хотя инфляция со стороны предложения растет, Банк Монголии подчеркивает, что инфляция, вероятно, будет определяться ростом к концу года, поскольку экономика восстанавливается после эпидемии. Поэтому в январе было принято решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта, сообщил управляющий МонголБанка Б.Лхагвасурэн.

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