Минтранс Узбекистана опроверг информацию о продаже билетов эвакуируемым с Украины узбекистанцам

CentralAsia (UZ) - В ответ на появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что эвакуирующиеся граждане Узбекистана покупают билеты на спецрейсы, организованные для их доставки на родину, Министерство транспорта РУз сделало официальное заявление.

«В некоторых социальных сетях распространяется ложная информация о продаже билетов на специальные авиарейсы, организуемые для доставки в нашу страну эвакуируемых из Украины граждан Узбекистана. Просим граждан не доверять подобным сообщениям, а специальные авиарейсы организуются Правительством Республики Узбекистан бесплатно. В настоящее время с граждан, прибывающих в Узбекистан на специальных авиарейсах, выполняемых АО "Uzbekistan Airways" из польского города Катовице, плата за авиабилет не взимается», - отмечается в сообщении министерства.

В Минтрансе напомнили, что эвакуация граждан Узбекистана из Украины и отправка их в Ташкент специальными авиарейсами координируется Министерством иностранных дел РУз.

Речь идет о авиарейсах, которые выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways из польского города Катовице.