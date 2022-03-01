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В Алматы прилетел первый самолет с эвакуированными из Украины казахстанцами
фото Tengrinews.kz
фото Tengrinews.kz

CentralAsia (KZ) -  Первый рейс с эвакуированными из Украины казахстанцами приземлился в Алматы, передает Almaty.tv.

Борт компании "Эйр Астана" приземлился в аэропорту Алматы в 22:35. В самолете находилось 175 казахстанцев, эвакуированных в Польшу с территории Украины, включая шестерых младенцев.

В аэропорту дежурили медики на случай необходимости оказания скорой помощи прибывшим пассажирам.

В настоящее время ожидается прибытие в Алматы следующего репатриационного рейса из Украины.

"Для эвакуированных казахстанцев акиматом Алматы организованы трансфер и размещение в комфортабельной гостинице c трехразовым питанием. Всем прибывшим будет оказана всесторонняя поддержка на время пребывания в Алматы. Акимат города при необходимости готов предоставить услуги медицинских специалистов, в том числе психологическую помощь", - сообщили в пресс-службе городского акимата.

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