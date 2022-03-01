Mastercard заблокировала доступ к системе ряду финансовых учреждений из-за санкций

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CentralAsia (CA) - Mastercard отключила несколько российских финансовых организаций от своей платежной системы, следуя «санкционным распоряжениям», говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», - говорится в заявлении.

После отключения от платежной системы Mastercard карты этих банков не будут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах. В России они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт.

Мибах также заявил, что российские военные операции на Украине стали опустошительными для граждан страны. «Наши мысли с теми, кого это затронуло», — добавил он.

Помимо этого, Mastercard работает с партнерами над отправкой на Украину гуманитарной помощи.

Ранее под наиболее жесткие, блокирующие санкции США попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета были заблокированы, а ApplePay и GooglePay для карт этих банков перестали работать. Ограничения были введены также против Сбербанка, но в более мягком варианте — американские финансовые институты закроют все корсчета банка, но его активы не будут заморожены. Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк и Московский кредитный банк попали под секторальные санкции, то есть в отношении них будут действовать ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами (со сроком погашения более 14 дней), а также с размещением новых акций.

26 февраля Mastercard уведомила банки, попавшие под блокирующие санкции, о приостановке их участия в системе, сообщали источники РБК. В уведомлении одному из банков было сказано, что финансовые организации решено было отключить, так как они не должны причинять вред репутации «знаков» (платежной системы Mastercard), по мнению их правообладателя.