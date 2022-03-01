За сутки ВСУ сбили 5 российских истребителей и вертолет, - Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - За 28 февраля воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 5 российских истребителей. Кроме того, ВСУ подбили вертолет. Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Во время российских налетов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили 2 российских самолета, еще 3 самолета РФ были сбиты комплексами С-300. Всего 28 февраля было сбито 5 российских истребителей, по предварительным данным это СУ-30 и СУ-35», - сказал представитель ведомства.

Кроме этого, украинские зенитчики возле Киева сбили крылатую ракету и один вертолет с помощью зенитных комплексов БУК-М1.

По данным Минобороны страны украинские силы, не только оборонялись, но и атаковали:

- штурмовики СУ-25 в течение суток бомбили колонны бронетехники в Киевской и Житомирской областях;

- бомбардировщики СУ-24 М нанесли 4 бомбовых удара по танковым и механизированным колоннам на Черниговщине и вблизи Бердянска;

- «Байрактарами» уничтожили танк и 2 ЗРК «БУК».