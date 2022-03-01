Мэр Херсона заявил о блокировке города российскими военными

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CentralAsia (CA) - Российские военные установили на въездах в украинский Херсон блок-посты, сообщил в Facebook мэр города Игорь Колыхаев.

«На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше», — написал он.

Колыхаев также обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и «не провоцировать противника на конфликты».

Минобороны России сообщило о блокировке Херсона еще утром 27 февраля. Представитель ведомства Игорь Конашенков утверждал, что военные не наносят удары по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Колыхаев утром того же дня писал, что власти города «делают все, чтобы он остался нашим».

Российские военные вышли к Херсону 24 февраля, сообщило Минобороны. После этого был разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров. На следующий день глава областной администрации Геннадий Лагута заявил, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону власти утратили контроль над переправой к городу.

По последним данным ведомства (на вечер 28 февраля) в ходе военной операции на Украине были поражены более 1,1 тыс. объектов военной инфраструктуры.

Российские военные частично заблокировали Киев, кроме того блокировали Чернигов, Конотоп, Сумы, взяли под контроль Бердянск и Геническ, следует из данных Минобороны. Также под контролем военных оказалась территория вокруг Запорожской.