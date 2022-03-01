Необходимое медицинское оборудование передано в монголо-японскую учебную больницу

CentralAsia (MNG) - Япония приняла решение оказать Монголии безвозвратную помощь в размере 313 млн иен в рамках своей Программы экономического и социального развития в рамках 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

В качестве первой партии помощи монголо-японскому учебному госпиталю были переданы полностью оборудованные машины скорой помощи на сумму 92 миллиона иен и необходимое медицинское оборудование.

Поддержка, оказываемая из Японии, послужит ценным вкладом в подготовку ученых, преподавателей, исследователей, врачей, профессоров, врачей, медсестер и медицинских специалистов в области здравоохранения и образования.

Больница была построена на грантовую помощь правительства Японии в 2019 году. Ранее находившаяся в ведении Министерства образования и науки, больница была передана в ведение Национального университета медицинских наук.

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