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Два человека погибли, еще трое пострадали в результате ракетных обстрелов в Василькове, - мэр

CentralAsia (CA) -  В Василькове (Киевская область) в результате ракетных обстрелов 2 человека погибли, еще трое пострадали, сообщила мэр города Наталия Баласинович в видеообращении в Facebook.

Она также сказала, что в поселке Калиновка в результате попадания ракеты разрушены три частных дома, информация о жертвах или пострадавших выясняется.

«В результате ракетных обстрелов.. пятиэтажный дом в Василькове. По имеющейся у меня информации, есть двое погибших и трое пострадавших, которых уже доставили в больницу», - сказала мэр Василькова.

«По информации соседней громады в поселке Калиновка в результате попадания ракеты разрушены 3 частных дома. В настоящее время информация о жертвах не известна», - добавила Балансинович.

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