Президент Казахстана официально поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат»

CentralAsia (KZ) - На съезде спикер нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов сообщил, что фракция Nur Otan в мажилисе предлагает переименовать партию в «Аманат», передает сайт Оrda.kz.

«В обществе происходят большие изменения и реформы, мы строим Новый Казахстан. Все эти изменения касаются интересов граждан и находятся под их пристальным вниманием. Наша партия находится в эпицентре происходящих в обществе событий. Честно говоря, вместе с государством должна обновиться и наша партия. В связи с этим, считаем необходимым переименовать партию. К такому мнению мы пришли в ходе встреч с гражданами. Мы считаем, что наша партия достойна названия «Аманат», – сказал Кошанов.

Президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о переименовании.

«Нечего скрывать, я тоже участвовал в обсуждениях о переименовании партии. В итоге мы остановились на названии «Аманат». В переводе «Аманат» означает завет предков, наказ будущим поколениям», – заявил президент.

Внеочередной XXII съезд партии Nur Otan проходит в онлайн-формате.

Партия Nur Otan создана в 1999 году. Изначально партия носила название «Отан», затем — «Нур Отан». Первого марта 1999 года состоялся первый учредительный съезд республиканской политической партии, председателем партии стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В ноябре 2021 года партию Nur Otan возглавил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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