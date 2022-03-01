Гражданин Украины присоединился к акции «Нет войне!» на площади Сухэ-Батора

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 1 марта 2022 такие общественные организации, как «No double standart», «Nо naadam» и «Хэвтуул», объединили усилия, чтобы выразить свое мнение по вопросу России и Украины, и провели мирную демонстрацию «Нет войне!».

За это время высказался гражданин Украины.

«Я русскоязычный украинец», — сказал он. Большое спасибо за поддержку монгольского правительства и монгольского народа. Я боюсь некоторых людей, которые пишут в монгольской соцсети. Пока Россия убивает украинский народ, защищать Путина неправильно. Посмотрите внимательно, что делает Россия. «Не увлекайтесь российской идеологией и пропагандой».

В то время монгольские ультранацисты пытались сорвать мирную демонстрацию против войны на Украине. Они вырвали украинский флаг, — передает монгольской новостной сайт isee.mn

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