Более 70 украинских военных погибли в результате удара по военной базе в Ахтырке (фото)

- Кыргызстан, политика
- 12:56, 01 марта 2022
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CentralAsia (KG) - Более 70 украинских военных погибли в результате обстрела российской артиллерией военной базы в Ахтырке, городе между Харьковом и Киевом, написал глава Сумского региона Дмитрий Живицкий в Telegram.
Он выложил фотографии обгоревшего корпуса четырехэтажки и спасателей, разбирающих завалы.
В более позднем посте в Facebook он написал, что многие российские солдаты и некоторые местные жители также были убиты во время боев в воскресенье.
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