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Более 70 украинских военных погибли в результате удара по военной базе в Ахтырке (фото)

CentralAsia (KG) -  Более 70 украинских военных погибли в результате обстрела российской артиллерией военной базы в Ахтырке, городе между Харьковом и Киевом, написал глава Сумского региона Дмитрий Живицкий в Telegram.

Он выложил фотографии обгоревшего корпуса четырехэтажки и спасателей, разбирающих завалы.

В более позднем посте в Facebook он написал, что многие российские солдаты и некоторые местные жители также были убиты во время боев в воскресенье.

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