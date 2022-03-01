Более 70 украинских военных погибли в результате удара по военной базе в Ахтырке (фото)

CentralAsia (KG) - Более 70 украинских военных погибли в результате обстрела российской артиллерией военной базы в Ахтырке, городе между Харьковом и Киевом, написал глава Сумского региона Дмитрий Живицкий в Telegram.

Он выложил фотографии обгоревшего корпуса четырехэтажки и спасателей, разбирающих завалы.

В более позднем посте в Facebook он написал, что многие российские солдаты и некоторые местные жители также были убиты во время боев в воскресенье.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения