В Ташкент прибыл второй спецрейс с 258 узбекистанцами, эвакуированными из Украины

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 1 марта, в 09:15 в Ташкент из Катовице (Польша) прибыл второй спецсамолет Uzbekistan Airways с 258 узбекистанцами, эвакуированными из Украины. Об этом сообщает представитель Министерства иностранных дел РУз Юсуп Кабулжанов.

По состоянию на 1 марта, совместными усилиями дипломатических миссий и соответствующих ведомств Узбекистана из Украины на родину возвращено 509 сограждан.

В накопительной зоне на КПП «Карчова» находится более 650 узбекистанцев, для которых созданы все необходимые условия. Для вывоза граждан предполагается осуществление серии дополнительных эвакуационных рейсов.

Дипломаты посольства Узбекистана в Польше занимаются решением проблем прибывающих граждан и координируют их сбор в аэропорту. В дипмиссии работает круглосуточный оперативный штаб.

Накануне в Ташкент прибыл первый спецрейс с узбекистанцами, эвакуированными из Украины.

Ранее сообщалось, что из Украины в Узбекистан эвакуируют более 1,5 тысячи узбекистанцев.