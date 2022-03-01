Узбекский мигрант разместил видео, рассказав, что едет наемником в Украину со стороны России

CentralAsia (UZ) - В узбекском сегменте социальных сетях распространилось видеообращение водителя из Узбекистана, записавшего и распространившего данное видео, находясь на территории Донбасса.

В своем видеообращении узбекский водитель, являющийся уроженцем Ферганской области Узбекистана, говорит, что въезжает на восток Украины на грузовом автомобиле российской армии.

Мужчина говорит, что решил по контракту наняться водителем сроком на три месяца. Собеседник не скрывает, что согласился на такую работу, чтобы получить российское гражданство, жилье и хорошую зарплату. За эту работу ему ежемесячно будут платить по 50 тысяч рублей (около 590 долларов США).

Водитель говорит, что нашел эту работу на популярном среди узбекских мигрантов сайте UzMigrant.

Официальные органы Узбекистана пока не прокомментировали видеообращение ферганского водителя.

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции обратилось через социальные сети к гражданам Узбекистана с просьбой ни в какой форме не принимать участие в военной операции в Украине и предупредило об уголовной ответственности за совершение подобных действий.

Законодательство Узбекистана запрещает своим гражданам служить в рядах вооруженных сил иностранных государств, проходить военную службу по контракту или служить в качестве наемников.

За это в 154-й статье Уголовного кодекса республики предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.