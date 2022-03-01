Американские технологические гиганты вступили в войну в киберпространстве, - СМИ

CentralAsia (KG) - Газета «Нью-Йорк Таймс» написала статью «Вместе с танками в Украину вошел компьютерный вирус. Затем Microsoft вступил в войну». По мнению автора статьи, война в кибер пространстве не менее важная, чем реальная война.

«В прошлую среду, за несколько часов до того, как российские танки начали въезжать в Украину, в Центре анализа угроз Microsoft сработала тревога, предупредив о невиданном ранее вредоносном вирусе-уничтожителе данных, нацеленном на правительственные министерства и финансовые учреждения страны.

В течение трех часов Microsoft бросилась в самое сердце наземной войны в Европе — с расстояния 5500 миль. Центр угроз к северу от Сиэтла был в состоянии повышенной готовности, и он быстро обнаружил вредоносный вирус, назвал его «FoxBlade» и уведомил об этом высшие органы киберзащиты Украины. В течение трех часов системы обнаружения вирусов Microsoft были обновлены, чтобы заблокировать код, который стирает данные на компьютерах в сети.

Затем Том Берт, старший руководитель Microsoft, курирующий усилия компании по противодействию крупным кибератакам, связался с Энн Нойбергер, заместителем советника Белого дома по национальной безопасности по кибер- и новым технологиям. Г-жа Нойбергер спросила, рассмотрит ли Microsoft возможность поделиться подробностями кода со странами Балтии, Польшей и другими европейскими странами из-за опасений, что вредоносный вирус распространится за пределы Украины, нанеся ущерб военному альянсу или нанеся удар по западноевропейским банкам.

Перед полуночью в Вашингтоне г-жа Нойбергер представилась, и Microsoft начала играть роль, которую Ford Motor Company сыграла во время Второй мировой войны, когда компания переоборудовала автомобильные производственные линии для производства танков Sherman.

После многих лет дискуссий в Вашингтоне и в технических кругах о необходимости государственно-частного партнерства для борьбы с разрушительными кибератаками война в Украине подвергает систему стресс-тестированию. Белый дом, вооруженный разведывательными данными Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США, наблюдает за секретными брифингами, посвященными планам российского кибернаступления. Даже если американские спецслужбы зафиксировали разрушительные кибератаки, которые кто-то — предположительно, российские спецслужбы или хакеры — организовали против правительства Украины, у них нет инфраструктуры, чтобы действовать так быстро, чтобы блокировать их...», - пишет газета.

Также в Украину прибывают спутниковые интернет-терминалы, присланные Илоном Маском.

Вице-премьер Украины заявил в понедельник, что в страну прибыли интернет-терминалы, присланные Илоном Маском, которые были разработаны для работы со спутниками, находящихся в космосе, для обеспечения онлайн-доступа.

Одна из компаний Илона Маска SpaceX за последние три года развернул тысячи спутников на низкой околоземной орбите в рамках своей деятельности по передаче высокоскоростного интернета с высоты более 100 миль над планетой.

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