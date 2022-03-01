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Токаев предложил России и Украине посредничество, «если понадобится»
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (CA) -  К операции на Украине привело невыполнение минских соглашений, Казахстан предлагает посредничество в переговорах между Москвой и Киевом. Об этом заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев на внеплановом съезде партии Nur Otan, передает портал Tengrinews.

«Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — сказал президент Казахстана.

По мнению Токаева, геополитическая обстановка обострилась «беспрецедентным образом», есть признаки необратимости этой тенденции. «Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля», — указал казахский президент.

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