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Огромная 64 км российская колонна к северо-западу от Киева на спутниковых снимках

CentralAsia (KG) -  Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показывают российскую военную колонну к северу от Киева, которая протянулась примерно на 40 миль (64 км) в районе к северо-западу от Киева.

По данным американской компании Maxar, это значительно больше, чем 17 миль (27 км), о которых сообщалось ранее в тот же день.

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