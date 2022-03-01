Огромная 64 км российская колонна к северо-западу от Киева на спутниковых снимках

- Кыргызстан, политика
- 14:11, 01 марта 2022
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CentralAsia (KG) - Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показывают российскую военную колонну к северу от Киева, которая протянулась примерно на 40 миль (64 км) в районе к северо-западу от Киева.
По данным американской компании Maxar, это значительно больше, чем 17 миль (27 км), о которых сообщалось ранее в тот же день.
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