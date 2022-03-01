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По административному центру в Харькове нанесен бомбовый удар, - СМИ. Видео

CentralAsia (CA) -  По центральной площади Харькова - площади Свободы, где находится здание Харьковской областной государственной администрации нанесен бомба удар, сообщает «Интерфакс-Украина».

«На моей любимой центральной площади Свободы в Харькове разрываются ракеты! Сердце разрывается!», - написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

ГосЧС сообщает об одном погибшем и трех пострадавших в результате обстрелов в Харькове по состоянию на 8 утра (по местному времени).

«Город Харьков: улице Батумская, горел гараж и автомобиль, в результате обстрела пострадал мужчина, улице Кольцевая, горели 5 автомобилей, в результате артобстрела пострадали два человека и один погиб», - говорится в сообщении ГосЧС в телеграм-канале.

В Харьковском районе, по информации ГосЧС, в селе Рогань, в результате артобстрела пострадал 1 человек и 1 погиб, по улице Кольцевая в результате артобстрела пострадали 8 человек и 35 человек были эвакуированы.

Также в сообщении отмечается, что в течение суток в Харьковской области было ликвидировано 24 пожара, вызванных обстрелами – жилые дома, складские помещения, гаражи, автомобили.

По мнению Киева, целью удара по зданию администрации была попытка убить харьковского губернатора Олега Синегубова и его команду, руководившую обороной города.

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