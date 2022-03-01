Экологи Казахстана выступают против строительства АЭС в Узбекистане вблизи границ РК

CentralAsia (UZ) - Независимые экологи из общественной организации «Карагандинский областной экологический музей», ранее — вскоре после появления информации о намеченном строительстве АЭС Узбекистаном вблизи границ Казахстана —запустившие интернет-опрос казахстанцев, сообщили о подведении итогов опроса.

Об этом в интервью СМИ сообщил казахстанский эколог Дмитрий Калмыков, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проводивший исследования радиационного загрязнения на Семипалатинском ядерном полигоне.

Гражданам предлагалось ответить на 11 вопросов. Ожидалось, что участвовать в опросе будет большее количество жителей страны, но опрос прошли всего несколько сотен казахстанцев в возрасте от 18 до 75 лет и старше. В большинстве своем это были люди от 25 до 44 лет разного социального статуса — от рабочих до служащих и предпринимателей.

Итоги интернет-опроса показали, что более половины опрошенных не знали о планируемом строительстве АЭС в Узбекистане вблизи границ Казахстана (около 50 километров). Этого, говорят экоактивисты, они и опасались, поскольку официальной информации на тот момент толком не было и с казахстанцами разъяснительную работу никто не проводил. Очень мало информации об этом и сейчас. А те, кто был в курсе намеченного строительства, в основном узнавали об этом, как показал опрос, из социальных сетей, и лишь небольшая часть — из официальных источников.

Почти 90 процентов участников опроса высказались против строительства АЭС рядом с границей Казахстана, остальные поддержали идею строительства АЭС. Чуть более 90 процентов опрошенных считают, что Узбекистан не сможет гарантировать безопасность работы своей атомной станции. Большинство участвовавших в интернет-опросе указали, что они поддерживают идею общенародного референдума, где высказались бы против строительства АЭС, более 11 процентов опрошенных ответили, что высказались бы «за» строительство АЭС.

На вопрос о выгодах от строительства АЭС в соседней стране для Казахстана более половины ответили, что «не видят выгод». На вопрос о том, должно ли учитываться мнение Казахстана при рассмотрении вопросов строительства АЭС в Узбекистане, преобладающее большинство ответили «да», но нашлись и те, кто посчитал это необязательным. При этом в целом за развитие атомной энергетики высказались более 18 процентов прошедших опрос, чуть более 62 процентов опрошенных не поддерживают развитие атомной энергетики, и более 19 процентов людей ответили, что «не задумывались над этим».

Общие итоги опросов — очного и проведенного в интернете — экологи планируют направить в правительство и администрацию президента.