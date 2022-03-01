Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой

Зимняя Олимпиада-2022: фигурное катание

CentralAsia (CA) - Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Соответствующее заявление 1 марта союз опубликовал у себя на сайте.

Совет Международного союза конькобежцев (International Skating Union) подтверждает свою полную солидарность с членами союза в Украине, Федерацией конькобежного спорта Украины и Федерацией фигурного катания Украины.

Совет МСК тщательно оценил заявление МОК от 28 февраля 2022 года, а также обращения, полученные от членов союза и других лиц, призывающих запретить участие фигуристов и официальных лиц из России и Беларуси в мероприятиях ISU и других международных соревнованиях по конькобежному спорту.

Следуя рекомендации МОК, в целях защиты целостности соревнований по конькобежному спорту и безопасности всех участников международных соревнований по конькобежному спорту, совет МСК согласился с тем, что с фигуристы из России и Беларуси не должны приглашаться или допускаться к участию в международных соревнованиях по конькобежному спорту, включая чемпионаты и другие мероприятия.

То же самое относится к должностным лицам, говорится в сообщении.