Российская армия с начала спецоперации в Украине потеряла более 5,7 тыс. военных, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - Потери российских войск за время военных действий в Украине составляют 5 тыс. 710 человек, 200 пленных, 29 самолетов и 29 вертолетов, семь средств ПВО, 24 РСЗО и сотни единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

«Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили: в личном составе – 5 тыс. 710 человек, пленных – 200», – говорится в сообщении.

Также уничтожены и повреждены 29 самолетов, 29 вертолетов, 198 танков, 846 ББМ, 77 артиллерийских систем, 305 единиц автомобильной техники.

Кроме того, среди потерь россиян 7 средств ПВО, 24 РСЗО, 60 цистерн с ГСМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 катера.

В то же время, в Генштабе объяснили, что данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.