экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
По Херсону едет колонна российской бронетехники, — СМИ (видео)

CentralAsia (CA) -  Губернатор Херсонской области Геннадий Лагута заявил, что по городу едет российская военная техника, и показал соответствующее видео, сообщает «Украинская правда».

Пока подробностей нет, но глава ОГА показал фото и видео, где по улицам города едет российская бронетехника.

Сейчас в Херсоне воздушная тревога. В городе слышны сильные взрывы.

Сегодня утром, 1 марта мэр Херсона сообщал, что в некоторых районах города появилось много российских солдат, которые пока не предпринимают никаких действий. Город остается под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что ночью 1 марта российские войска начали штурм Херсона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане общественные деятели открыли сбор медикаментов для отправки в Украину
  • Монголия подписала контракт с Россией по газопроводу «Союз/Восток»
  • Автотранспорт дипмиссии Узбекистана в Украине получил повреждение от взрыва снаряда


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com