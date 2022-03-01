По Херсону едет колонна российской бронетехники, — СМИ (видео)

CentralAsia (CA) - Губернатор Херсонской области Геннадий Лагута заявил, что по городу едет российская военная техника, и показал соответствующее видео, сообщает «Украинская правда».

Пока подробностей нет, но глава ОГА показал фото и видео, где по улицам города едет российская бронетехника.

Сейчас в Херсоне воздушная тревога. В городе слышны сильные взрывы.

"По Херсону їде російська бронетехніка", – голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022

Сегодня утром, 1 марта мэр Херсона сообщал, что в некоторых районах города появилось много российских солдат, которые пока не предпринимают никаких действий. Город остается под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что ночью 1 марта российские войска начали штурм Херсона.