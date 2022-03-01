По Херсону едет колонна российской бронетехники, — СМИ (видео)
- Азия и мир, политика
- 15:36, 01 марта 2022
- Просмотров: 8580 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Губернатор Херсонской области Геннадий Лагута заявил, что по городу едет российская военная техника, и показал соответствующее видео, сообщает «Украинская правда».
Пока подробностей нет, но глава ОГА показал фото и видео, где по улицам города едет российская бронетехника.
Сейчас в Херсоне воздушная тревога. В городе слышны сильные взрывы.
"По Херсону їде російська бронетехніка", – голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
Сегодня утром, 1 марта мэр Херсона сообщал, что в некоторых районах города появилось много российских солдат, которые пока не предпринимают никаких действий. Город остается под контролем Украины.
Ранее сообщалось, что ночью 1 марта российские войска начали штурм Херсона.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.