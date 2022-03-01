Турция закрыла проливы Босфор и Дарданелла для всех военных кораблей

российская подводная лодка проходит Босфор

CentralAsia (KG) - Турция призвала все стороны в войне на Украине соблюдать международный пакт о проходе через турецкие проливы в Черное море, заявил министр обороны Хулуси Акар после того, как Анкара закрыла доступ.

Союзник НАТО Турция граничит с Украиной и Россией в Черном море и имеет хорошие связи с обеими странами. По Конвенции Монтрё 1936 года Анкара имеет право ограничивать транзит через свои проливы в военное время.

Это позволяет сдерживать российские военные корабли, идущие в Черное море. По сообщению Reuters, пакт предоставляет исключение кораблям, возвращающимся на свои базы. Но по возвращению на базу прописки, эти корабли не могут участвовать в военных действиях.

Государственные СМИ цитируют министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что Турция потребовала от всех причерноморских и нечерноморских государств прекратить проход через ее проливы.

«Разрушение Монтрё или нарушение статус-кво каким-либо образом никому не выгодно. Мы видим выгоду в сохранении Монтрё. Мы говорим всем сторонам, что было бы полезно соблюдать Монтрё», — сказал Акар журналистам после заседания кабинета министров, говорится в сообщении его министерства.



В телефонном разговоре в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен «выразил свою признательность» Чавушоглу за выполнение Турцией соглашения, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.



По сообщению СМИ, сейчас в Средиземном море 4 российских военных корабля ждут прохода в Черное море.







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