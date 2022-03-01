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Глава Минобороны России заявил, что операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава Минобороны.

«Главное для нас - защитить Россию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», - сказал он.

В самом начале боевых действий президент России Владимир Путин говорил, что целью российской операции является «денацификация» и «демилитаризация» Украины.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. «Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», - добавил он.

Также Шайгу заявил, что украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита.

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», - сказал он.

Он поблагодарил личный состав «за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач».

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