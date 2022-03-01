Песков о возможности новых форматов переговоров с Украиной: Идут прямые переговоры
- Азия и мир, политика
- 16:40, 01 марта 2022
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Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) - В настоящее время идут прямые переговоры, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, передает «РИА Новости».
Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе.
«Ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией», - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль рассматривать альтернативные варианты переговоров с Украиной, с учетом поступавших ранее предложений о посредничестве от Казахстана и от Турции.
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