Песков о возможности новых форматов переговоров с Украиной: Идут прямые переговоры

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - В настоящее время идут прямые переговоры, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, передает «РИА Новости».

Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе.

«Ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией», - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль рассматривать альтернативные варианты переговоров с Украиной, с учетом поступавших ранее предложений о посредничестве от Казахстана и от Турции.