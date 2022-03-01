Узбекистан направил в Польшу третий самолет для вывоза эвакуируемых из Украины своих граждан

CentralAsia (UZ) - В 23.30 местного времени (в Ташкенте 3.30 1 марта) из польского города Катовица вылетел второй спецсамолет Uzbekistan Airways с 258 гражданами Узбекистана на борту и сегодня утром благополучно прибыл на родину, сообщает ИА «Дунё».

Среди них женщины, дети, студенты, сотрудники компаний, которые временно работали или учились в Украине.

Сегодня в 9.00 в городе Катовице (Польша), как ожидается, приземлится третий спецсамолет, в связи с чем сотрудники Посольства организуют выезд в аэропорт очередных 250 граждан Узбекистана с тем, чтобы к 7.00 привезти их на место.

На 23.00 местного времени 28 февраля в накопительных пунктах КПП «Карчова» (Польша) собралось около 650 граждан Узбекистана, желающих вылететь на родину.

По информации посольства, из города Львов в Польшу направляются еще более 400 граждан РУз.

Узбекские дипломаты в настоящее занимаются решением проблем прибывающих граждан, контролируют их сбор в аэропорту и посадку в самолет. В посольстве Узбекистана в Варшаве круглосуточно работает штаб.