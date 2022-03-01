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Зеленский отозвал послов из Кыргызстана и Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Зеленский отозвал на консультации послов из Грузии и Кыргызстана из-за их позиции по украинскому кризису, пишет «РИА Новости».

«Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины», - сказал он.

Послом Украины в Кыргызстане является Валерий Жовтенко.

Посол Украины в Грузии является Игорь Долгов.

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