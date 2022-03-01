Зеленский отозвал послов из Кыргызстана и Грузии
- Азия и мир, политика
- 16:58, 01 марта 2022
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- Обновлено: 16:59, 01 марта 2022 Кыргызча
Президент Украины Владимир Зеленский
CentralAsia (CA) - Зеленский отозвал на консультации послов из Грузии и Кыргызстана из-за их позиции по украинскому кризису, пишет «РИА Новости».
«Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины», - сказал он.
Послом Украины в Кыргызстане является Валерий Жовтенко.
Посол Украины в Грузии является Игорь Долгов.
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