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Украина попросила внешних кредиторов списать ее долги

CentralAsia (CA) -  Масштабы разрушений в Украине колоссальные, пишет председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

«Учитывая это, надо требовать списания долгов Украины с наших внешних кредиторов. На сегодня внешний долг составляет 1,6 трлн грн или более $57 млрд.

Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!» - написал он.

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