Украина попросила внешних кредиторов списать ее долги
- Азия и мир, политика
- 17:05, 01 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Масштабы разрушений в Украине колоссальные, пишет председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
«Учитывая это, надо требовать списания долгов Украины с наших внешних кредиторов. На сегодня внешний долг составляет 1,6 трлн грн или более $57 млрд.
Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!» - написал он.
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